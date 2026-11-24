W wyniku rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim, do którego doszło 22 listopada, zginęli: pracownik rejonowego państwowego szpitala weterynaryjnego w Wyshhorodzie Wiktor Jakowenko, jego żona Walentyna oraz córka Julia.

Po ataku uznano rodzinę za zaginioną, a następnego dnia podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej wszystkich troje znaleziono martwych.

W Państwowej Służbie ds. Żywności i Ochrony Konsumentów zaznaczono, że w rodzinie pozostała jedynie starsza córka, która straciła rodziców i siostrę oraz potrzebuje wsparcia i pomocy.

Źródło: komunikat Państwowej Służby ds. Żywności i Ochrony Konsumentów.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga po rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Dymerze w obwodzie kijowskim wezwał Europę do kompleksowej reakcji na działania Kremla. Jak powiedział, rosyjskie prowokacje wykraczają daleko poza granice Ukrainy, dlatego reakcja powinna być skierowana nie na pojedyncze incydenty, ale na źródło zagrożenia – Rosję. Sybiga podkreślił również, że wzmocnienie Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego.

W Dymerze w obwodzie kijowskim liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do dwóch osób, a liczba rannych – do czterech. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kolejnej osoby. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa, obecnie brakuje kontaktu z 11 osobami, w tym z dwójką dzieci.

W Dymierze w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim ratownicy wydobyli spod gruzów pięciopiętrowego budynku ciało drugiej ofiary śmiertelnej. Budynek został zniszczony przez rosyjskiego drona, a podczas uderzenia zawaliła się cała klatka schodowa. Według wstępnych informacji znalezione ciało może należeć do nastolatka.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim trwają działania poszukiwawczo-ratownicze po rosyjskim ataku w nocy z 21 na 22 listopada. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku mieszkalnego — od pierwszego do piątego piętra. Pod gruzami może znajdować się osiem osób, ratownicy nadal ich szukają.

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