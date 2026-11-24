Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oświadczył 24 listopada, że oficjalnie proponuje Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby ten wsiadł wraz z nim do samolotu i poleciał do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem.

Jak powiedział, jest gotów pełnić rolę gwaranta bezpieczeństwa podczas takiej podróży.

Łukaszenko stwierdził, że należy powstrzymać wojnę, a Ukraina, Białoruś i Rosja rzekomo mogłyby uzgodnić wspólną przyszłość.

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Podkreślił również, że jego zdaniem to właśnie te trzy narody słowiańskie powinny decydować o tym, jak będą dalej żyć, nazywając je głównymi siłami w regionie.

W Białorusi, na polecenie Aleksandra Łukaszenki, rozpoczęto kontrolę gotowości bojowej oddziałów Państwowego Komitetu Granicznego. Podczas kontroli szczególną uwagę poświęci się mobilnym oddziałom służby granicznej.

Łukaszenko oświadczył, kiedy Białoruś może przystąpić do wojny przeciwko Ukrainie.

Łukaszenko będzie wysyłał niedbałych pracowników wiejskich na prace wojskowo-wychowawcze.

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