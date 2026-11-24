W ciągu dnia 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona infrastrukturę cywilną miasta Snówsk w rejonie Koryuków w obwodzie czernihowskim.

W wyniku ataku uszkodzono prywatne domy oraz pomieszczenia sklepu.

O pomoc medyczną zwróciły się dwie kobiety w wieku 31 i 39 lat. Zdiagnozowano u nich ostrą reakcję na stres.

Źródło: Pawło Miroszniczenko

24 listopada rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek mieszkalny we wsi Smiacz w rejonie Nowogród-Siewierskim w obwodzie czernihowskim.

W niedzielę, 22 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały zakład w rejonie Nowogród-Siewerski w obwodzie czernihowskim. W wyniku uderzenia na terenie prywatnego zakładu obróbki drewna wybuchł pożar. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak za pomocą drona na dom-muzeum drugiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy we wsi Czajkine w rejonie Nowogród-Siewierski w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku w budynku wybuchł pożar.

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