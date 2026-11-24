24 listopada Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła budżet na lata 2027–2029, który przewiduje rekordowe wydatki na wojsko oraz cięcia finansowania większości sektorów cywilnych.

W ciągu trzech lat na armię i zakup uzbrojenia planuje się przeznaczyć około 610 mld dolarów.

W 2027 r. wydatki wojskowe wyniosą około 208 mld dolarów, w 2028 r. – 202 mld dolarów, a w 2029 r. – 198 mld dolarów. Jednocześnie ograniczane będzie finansowanie gospodarki, sektora mieszkaniowo-komunalnego, służby zdrowia oraz pomocy społecznej dla ludności.

Od początku pełnej inwazji w 2022 roku Kreml wydał już na wojsko i uzbrojenie około 710 mld dolarów. Do końca 2027 roku łączne wydatki wojskowe mogą osiągnąć 918 mld dolarów.

Aby zapełnić budżet, władze rosyjskie podnoszą również podatki, zwiększają zadłużenie i planują pokrywać deficyt, który w ciągu najbliższych trzech lat będzie przekraczał 60 mld dolarów rocznie.

19 listopada rosyjska Duma Państwowa przyjęła w drugim, głównym czytaniu ustawę o budżecie federalnym na lata 2027–2029. Dokument przewiduje rekordowy wzrost wydatków na wojsko i zakup uzbrojenia, przy czym finansowanie służby zdrowia, pomocy społecznej dla ludności oraz innych obszarów cywilnych zostanie ograniczone.

Deficyt budżetu federalnego RF w okresie styczeń–październik wyniósł 5,23 biliona rubli (57 mld dolarów), co stanowi 2,3% PKB i znacznie przekracza pierwotny roczny plan wynoszący 3,6 biliona rubli (39 mld dolarów).

W Dumie Państwowej RF rozpoczęto prace nad projektem ustawy dotyczącej zniesienia ulg podatkowych na produkty delikatesowe, w szczególności na jamón, ostrygi i homary. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu w obliczu jego znacznego deficytu i rosnących wydatków wojskowych, informuje RTV, powołując się na źródło.

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