У Росії хочуть підвищити податки на устриці та лобстерів, щоб поповнити бюджет

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У Держдумі РФ почали готувати законопроєкт про скасування податкових пільг на делікатесні продукти, зокрема хамон, устриці та лобстерів. Ініціатива має збільшити надходження до бюджету на тлі його значного дефіциту та зростання військових витрат, повідомляє RTV з посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника видання, розробкою документа займаються разом зі спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко. Йдеться про зміну податкової ставки для продуктів, які зараз оподатковуються за пільговими умовами — так само, як дитяче харчування.

На початку жовтня Матвієнко вже пропонувала скасувати пільгову ставку ПДВ у 10% для омарів, устриць, лобстерів і лангустинів. За її оцінкою, це могло б принести до бюджету близько 6 млрд рублів. Вона стверджувала, що заможні споживачі, які купують такі продукти, майже не відчують підвищення податку.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін тоді заявляв, що за рахунок додаткових надходжень від делікатесів можна було б побудувати приблизно 30 дитячих садків.

Росія шукає додаткові джерела доходів для бюджету

За оцінкою Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету у 2026 році може сягнути 7,3 трлн рублів, або 3,2% ВВП. Це буде найвищий показник від початку повномасштабної війни проти України. На 2027 рік прогнозується дефіцит у розмірі 5,5 трлн рублів, або 2,2% ВВП.

Для збільшення доходів уряд РФ також планує запровадити податок на надприбутки для виробників цементу, добрив і золотодобувних компаній. Крім того, максимальну ставку ПДФО на пасивні доходи громадян, зокрема від банківських депозитів, хочуть підвищити до 22%. Таку саму ставку ПДВ пропонують встановити для покупок в іноземних інтернет-магазинах. За розрахунками уряду, ці заходи мають принести бюджету 1,5 трлн рублів у 2027 році.

Водночас Держдума схвалила урядовий законопроєкт про суттєве збільшення штрафів за понад 30 видів економічних злочинів. Зокрема, максимальний штраф за незаконне підприємництво без ліцензії пропонують підвищити з 300 тис. до 1,5 млн рублів, а за аналогічне порушення, вчинене групою осіб, — із 500 тис. до 2,5 млн рублів.

Попри пошук додаткових доходів, значна частина державних коштів і надалі спрямовуватиметься на війну. У 2027 році витрати Росії на «національну оборону» планують збільшити до 17,1 трлн рублів проти 12,9 трлн рублів у 2026-му. За наведеними оцінками, на цю статтю припадатиме близько третини всіх бюджетних видатків.

Росія планує збільшити штрафи для бізнесу, щоб поповнити бюджет на війну.

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Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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