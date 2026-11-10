W Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej rozpoczęto prace nad projektem ustawy dotyczącej zniesienia ulg podatkowych na produkty delikatesowe, w szczególności na jamón, ostrygi i homary. Inicjatywa ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu w obliczu jego znacznego deficytu i rosnących wydatków wojskowych, informuje RTV, powołując się na źródło.

Według informacji udzielonej przez rozmówcę serwisu, nad dokumentem pracują wspólnie z przewodniczącą Rady Federacji Walentyną Matwienko. Chodzi o zmianę stawki podatkowej dla produktów, które obecnie są opodatkowane na preferencyjnych warunkach — podobnie jak żywność dla dzieci.

Na początku października Matwienko zaproponowała już zniesienie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 10% dla homarów, ostryg, langust i langustynów. Według jej szacunków mogłoby to przynieść budżetowi około 6 mld rubli. Twierdziła, że zamożni konsumenci, którzy kupują takie produkty, prawie nie odczują podwyżki podatku.

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin oświadczył wówczas, że dzięki dodatkowym wpływom z produktów delikatesowych można by zbudować około 30 przedszkoli.

Rosja poszukuje dodatkowych źródeł dochodów dla budżetu

Według szacunków Ministerstwa Finansów RF deficyt budżetu federalnego w 2026 roku może osiągnąć 7,3 bln rubli, czyli 3,2% PKB. Będzie to najwyższy wskaźnik od początku wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Na rok 2027 prognozuje się deficyt w wysokości 5,5 bln rubli, czyli 2,2% PKB.

Aby zwiększyć dochody, rząd Federacji Rosyjskiej planuje również wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków dla producentów cementu, nawozów oraz spółek wydobywających złoto. Ponadto planuje się podwyższenie maksymalnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od dochodów pasywnych obywateli, w szczególności z lokat bankowych, do 22%. Taką samą stawkę podatku VAT proponuje się ustalić dla zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Według szacunków rządu środki te mają przynieść budżetowi 1,5 bln rubli w 2027 roku.

Jednocześnie Duma Państwowa zatwierdziła rządowy projekt ustawy dotyczący znacznego podwyższenia kar za ponad 30 rodzajów przestępstw gospodarczych. W szczególności proponuje się podwyższenie maksymalnej grzywny za nielegalną działalność gospodarczą bez licencji z 300 tys. do 1,5 mln rubli, a za analogiczne wykroczenie popełnione przez grupę osób – z 500 tys. do 2,5 mln rubli.

Pomimo poszukiwania dodatkowych dochodów znaczna część środków państwowych będzie nadal przeznaczana na wojnę. W 2027 r. planuje się zwiększyć wydatki Rosji na „obronę narodową” do 17,1 bln rubli w porównaniu z 12,9 bln rubli w 2026 r. Według przedstawionych szacunków na tę pozycję przypadnie około jednej trzeciej wszystkich wydatków budżetowych.

Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby uzupełnić budżet na wojnę.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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