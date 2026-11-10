В России хотят повысить налоги на устриц и омаров, чтобы пополнить бюджет

В Госдуме РФ начали готовить законопроект об отмене налоговых льгот на деликатесные продукты, в частности хамон, устрицы и лобстеров. Инициатива призвана увеличить поступления в бюджет на фоне его значительного дефицита и роста военных расходов, сообщает RTV со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, разработкой документа занимаются совместно со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Речь идет об изменении налоговой ставки для продуктов, которые сейчас облагаются налогом на льготных условиях — так же, как детское питание.

В начале октября Матвиенко уже предлагала отменить льготную ставку НДС в 10% для омаров, устриц, лобстеров и лангустинов. По её оценке, это могло бы принести в бюджет около 6 млрд рублей. Она утверждала, что состоятельные потребители, покупающие такие продукты, практически не почувствуют повышения налога.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявлял, что за счет дополнительных поступлений от деликатесов можно было бы построить примерно 30 детских садов.

Россия ищет дополнительные источники доходов для бюджета

По оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в 2026 году может достичь 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП. Это будет самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины. На 2027 год прогнозируется дефицит в размере 5,5 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

Для увеличения доходов правительство РФ также планирует ввести налог на сверхприбыль для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. Кроме того, максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы граждан, в частности от банковских депозитов, хотят повысить до 22%. Такую же ставку НДС предлагают установить для покупок в иностранных интернет-магазинах. По расчетам правительства, эти меры должны принести бюджету 1,5 трлн рублей в 2027 году.

В то же время Госдума одобрила правительственный законопроект о существенном увеличении штрафов за более чем 30 видов экономических преступлений. В частности, максимальный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии предлагается повысить с 300 тыс. до 1,5 млн рублей, а за аналогичное нарушение, совершенное группой лиц, — с 500 тыс. до 2,5 млн рублей.

Несмотря на поиск дополнительных доходов, значительная часть государственных средств и в дальнейшем будет направляться на войну. В 2027 году расходы России на «национальную оборону» планируется увеличить до 17,1 трлн рублей против 12,9 трлн рублей в 2026-м. По приведенным оценкам, на эту статью будет приходиться около трети всех бюджетных расходов.

Россия планирует увеличить штрафы для бизнеса, чтобы пополнить бюджет на нужды войны.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз сократили выплаты за вербовку на войну.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

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