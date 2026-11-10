俄罗斯国家杜马已开始起草一项法案，拟取消对高档食品（包括西班牙火腿、牡蛎和龙虾）的税收优惠。 据RTV援引消息人士报道，鉴于预算存在巨额赤字且军事开支不断增加，此举旨在增加财政收入。

据该媒体消息人士透露，该法案正与联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科共同起草。该法案旨在调整目前享受税收优惠待遇的食品税率——这些食品目前与婴儿食品一样，享受优惠税率。

10月初，马特维延科曾提议取消龙虾、牡蛎、大龙虾和小龙虾10%的增值税优惠税率。据她估算，此举可为预算带来约60亿卢布的收入。 她声称，购买此类产品的富裕消费者几乎不会感受到税负增加。

国家杜马议长维亚切斯拉夫·沃洛金当时表示，利用这些高档食品带来的额外税收收入，大约可以建造30所幼儿园。

俄罗斯正在寻找预算的额外收入来源

据俄罗斯联邦财政部估算，2026年联邦预算赤字可能达到7.3万亿卢布，占GDP的3.2%。这将是自对乌克兰发动全面战争以来最高的赤字水平。 预计2027年的赤字将达到5.5万亿卢布，占GDP的2.2%。

为增加财政收入，俄罗斯政府还计划对水泥、化肥生产商及黄金开采企业征收超额利润税。 此外，政府拟将公民被动收入（特别是银行存款）的个人所得税最高税率提高至22%。同时提议对在国外网店购物设定相同的增值税税率。 据政府估算，这些措施预计将在2027年为预算带来1.5万亿卢布的收入。

与此同时，国家杜马批准了政府关于大幅提高30余种经济犯罪罚款标准的法案。 具体而言，建议将无证经营的最高罚款从30万卢布提高至150万卢布，而针对由多人团伙实施的同类违法行为，罚款上限则从50万卢布提高至250万卢布。

尽管政府正在寻求额外收入，但大部分国家资金仍将用于战争。 2027年，俄罗斯计划将“国防”开支从2026年的12.9万亿卢布增加至17.1万亿卢布。 据估算，该项支出将占预算总支出的近三分之一。

俄罗斯计划提高对企业的罚款，以补充战争预算。

在圣彼得堡，由于预算危机，征兵补贴被削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人贷款规模已缩减至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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