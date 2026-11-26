Rosyjskie wojska celowo atakują elektrownię wodną Dniepr i główne linie przesyłowe energii elektrycznej w obwodzie zaporoskim, próbując odciąć obwód dniepropetrowski od ukraińskiej sieci energetycznej. Poinformował o tym dyrektor programów energetycznych Centrum Razumkowa, Włodzimierz Omelczko.

Ponadto ciągłym atakom poddawana jest elektrociepłownia w Krywym Rogu. Obecnie najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim, gdzie odnotowano największą liczbę ataków na obiekty energetyczne.

Według niego Rosja stosuje taktykę „energetycznego otoczenia” dużych regionów przemysłowych.

„System energetyczny Ukrainy działa jak jeden organizm: jeśli w jednym obwodzie brakuje mocy, jest ona przekazywana z innych regionów. Z powodu uszkodzeń tych kluczowych arterii odcięty od jednolitej sieci został węzeł energetyczny Dniepr — czyli sam Dniepr, a także rejon Dniepr, Pawłograd, Synielnikow i Samarów. Gdy węzeł jest odizolowany, przekazanie tam energii z innych obwodów jest technicznie niemożliwe, nawet jeśli w systemie jest wolna moc” – wyjaśnił Omelczko.

Zaznaczył, że Rosjanie atakują jednocześnie zarówno elektrownie, jak i sieci przesyłowe, aby odbiorcy nie mogli otrzymać nawet tej niewielkiej ilości energii elektrycznej, którą udaje się wyprodukować. Sytuację komplikują również codzienne ataki na lokalne sieci dystrybucyjne — zarówno w gminach przyfrontowych, jak i w innych rejonach obwodu.

„Obecnie region energetyczny Dniepru jest zaopatrzony w energię elektryczną w ilości mniejszej niż jedna czwarta zapotrzebowania. Gdy deficyt przekracza 75%, zwykłe harmonogramy dla ludności nie wystarczają już do utrzymania częstotliwości w sieci i uniknięcia całkowitej awarii zasilania. Właśnie dlatego „Ukrenergo” jest zmuszone do tymczasowego ograniczenia zasilania nawet części obiektów o krytycznym znaczeniu, aby zagwarantować zasilanie szpitali, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz podstawowej infrastruktury łączności” – dodał ekspert.

Aby ustabilizować system energetyczny obwodu dniepropetrowskiego, specjaliści ds. energetyki pracują na wszystkich poziomach. Główną przeszkodą są obecnie ciągłe alarmy powietrzne i wysokie ryzyko ponownych ataków.

Informację tę przekazał na Facebooku dyrektor programów energetycznych Centrum Razumkowa, Wołodymyr Omelczeko.

W wyniku rosyjskich ataków z 16 listopada na obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim centrum obwodu zostało całkowicie pozbawione zasilania, a prąd zniknął również u mieszkańców części rejonów dnieprowskiego, samarowskiego i kamiańskiego.

Rosja przygotowuje nowy atak na infrastrukturę energetyczną i mosty nad Dnieprem.

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