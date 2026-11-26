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Російські війська цілеспрямовано атакують ДніпроГЕС і магістральні лінії електропередач у Запорізькій області, намагаючись від’єднати Дніпропетровщину від енергосистеми України. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Крім того, постійних ударів зазнає Криворізька теплоелектростанція. Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Дніпропетровській та Запорізькій областях, де зафіксували найбільшу кількість атак на енергетичні об’єкти.

За його словами, Росія застосовує тактику «енергетичного оточення» великих промислових регіонів.

«Енергосистема України працює як єдиний організм: якщо в одній області не вистачає потужності, її перекидають з інших регіонів. Через пошкодження цих ключових артерій відрізаним від єдиної мережі опинився Дніпровський енерговузол — це сам Дніпро, а також Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський та Самарівський райони. Коли вузол ізольований, перекинути туди енергію з інших областей технічно неможливо, навіть якщо в системі є вільна потужність», — пояснив Омельченко.

Він зазначив, що росіяни одночасно б'ють і по генерації, і по мережах передачі, щоб споживачі не могли отримати навіть ту невелику кількість електроенергії, яку вдається виробити. Ускладнюють ситуацію й щоденні атаки по локальних розподільчих мережах — як у прифронтових громадах, так і в інших районах області.

«Наразі Дніпровський енерговузол забезпечений електроенергією менш ніж на чверть від необхідної потреби. Коли дефіцит перевищує 75%, звичайних графіків для населення вже недостатньо, щоб втримати частоту в мережі та уникнути повного блекауту. Саме тому "Укренерго" вимушене тимчасово обмежувати навіть частину критичних об'єктів, щоб гарантовано зберегти живлення для лікарень, водоканалів та базового зв'язку», — додав експерт.

Щоб стабілізувати енергосистему Дніпропетровщини, енергетики працюють на всіх рівнях. Головна перешкода зараз — постійні повітряні тривоги та високий ризик повторних ударів.

Про це у Facebook повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Унаслідок російських ударів 16 листопада по об'єктах енергетики Дніпропетровської області обласний центр повністю залишився без електропостачання, а світло також зникло у мешканців частини Дніпровського, Самарівського та Кам'янського районів.

Росія готує новий удар по енергетиці та мостах через Дніпро.

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