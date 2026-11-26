Naukowcy z Harvardu przedstawili prognozę dotyczącą przyszłości reżimu Putina
Z prawdopodobieństwem około 55% obecny w Rosji reżim Putina utrzyma władzę, pomimo impasu w wojnie przeciwko Ukrainie i izolacji od Zachodu, jednak Moskwa przegra wyścig technologiczny i ostatecznie stanie się surowcowym przydatkiem Chin.
Tak wynika z raportu „Alternatywne scenariusze rozwoju Rosji do 2030 roku: cztery warianty” autorstwa analityków projektu Russia Matter działającego przy Uniwersytecie Harvarda. Autorzy badania charakteryzują ten wariant jako scenariusz „oblężonej twierdzy” oraz trwałą równowagę opartą na logice długotrwałej konfrontacji z Zachodem.
W ramach tego scenariusza przewiduje się stagnację rosyjskiej gospodarki, wzrost gospodarczy na poziomie nieprzekraczającym 0,5–2%, spadek dochodów z eksportu węglowodorów, niski wskaźnik urodzeń oraz dalszą emigrację wykształconych obywateli. Badacze zwracają również uwagę na kurczenie się sektora prywatnego spowodowane politycznie motywowaną alokacją zasobów oraz niepowodzenie polityki zastępowania importu, zwłaszcza w dziedzinach wymagających zaawansowanych komponentów półprzewodnikowych.
Źródło: raport „Alternatywne scenariusze rozwoju Rosji do 2030 roku: cztery warianty” projektu Russia Matter Uniwersytetu Harvarda.
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