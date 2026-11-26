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З імовірністю близько 55% чинний у Росії режим путіна збереже владу, попри позиційний глухий кут у війні проти України та ізоляцію від Заходу, проте Москва програє технологічну гонку та остаточно перетвориться на сировинний придаток Китаю.

Про це йдеться у доповіді «Альтернативні сценарії розвитку Росії до 2030 року: чотири варіанти» аналітиків проєкту Russia Matter на базі Гарвардського університету. Автори дослідження характеризують цей варіант як сценарій «Обложеної фортеці» та стійку рівновагу з власною логікою довготривалого протистояння із Заходом.

У межах такого сценарію очікуються стагнація російської економіки, економічне зростання на рівні не вище 0,5–2%, падіння доходів від експорту вуглеводнів, низька народжуваність і продовження еміграції освічених громадян. Дослідники також зазначають скорочення приватного сектору через політично мотивований розподіл ресурсів та провал імпортозаміщення, зокрема у сферах, які потребують передових напівпровідникових компонентів.

Джерело: доповідь «Альтернативні сценарії розвитку Росії до 2030 року: чотири варіанти» проєкту Russia Matter Гарвардського університету.

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