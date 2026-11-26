С вероятностью около 55 % действующий в России режим Путина сохранит власть, несмотря на позиционный тупик в войне против Украины и изоляцию от Запада, однако Москва проиграет технологическую гонку и окончательно превратится в сырьевой придаток Китая.

Об этом говорится в докладе «Альтернативные сценарии развития России до 2030 года: четыре варианта» аналитиков проекта Russia Matter при Гарвардском университете. Авторы исследования характеризуют этот вариант как сценарий «Осажденной крепости» и устойчивое равновесие со своей собственной логикой длительного противостояния с Западом.

В рамках такого сценария ожидаются стагнация российской экономики, экономический рост на уровне не выше 0,5–2%, падение доходов от экспорта углеводородов, низкая рождаемость и продолжение эмиграции образованных граждан. Исследователи также отмечают сокращение частного сектора из-за политически мотивированного распределения ресурсов и провала импортозамещения, в частности в сферах, требующих передовых полупроводниковых компонентов.

Источник: доклад «Альтернативные сценарии развития России до 2030 года: четыре варианта» проекта Russia Matter Гарвардского университета.

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