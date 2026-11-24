Moskwa nie rozumie, jaki dodatkowy wkład mogą wnieść kraje europejskie w negocjacje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Europa nalega na rozszerzenie formatu rozmów z trójstronnego na czterostronny, z udziałem Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz przedstawicieli europejskich.

Jednak Kreml na razie nie popiera tej propozycji.

Pieskow stwierdził, że strona rosyjska nie dostrzega wyraźnej „wartości dodanej” wynikającej z udziału Europejczyków i nie sprecyzował, na jakich warunkach Moskwa zgodzi się na ich włączenie.

Źródło: Dmitrij Pieskow

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie zamierza stawiać żądań dotyczących składu europejskiej grupy negocjacyjnej w sprawie zakończenia wojny. Według niego dla Rosji celowe byłoby omówienie z przedstawicielami Europy ich stanowiska oraz ustalenie, w jakim stopniu może ono przyczynić się do procesu pokojowego.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z USA, Ukrainą i Rosją. Jak powiedział, strona amerykańska omówiła już tę propozycję z Moskwą i uzyskała zgodę wszystkich uczestników.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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