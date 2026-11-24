W ciągu wtorku, 24 listopada, rosyjskie wojska przeprowadzają ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim, w wyniku czego uszkodzono teren gospodarstwa rolnego oraz magazyny, w których przechowywano prawie 1,5 tysiąca ton pszenicy.

Jak poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Odessie Oleg Kiper, zniszczeniom uległy również budynki magazynowe i administracyjne oraz samochody osobowe.

Według wstępnych informacji OVA nikt nie ucierpiał w wyniku ataków wroga, a na miejscach trafień pracują odpowiednie służby w celu usunięcia skutków.

Źródło: komunikat szefa Odeskiej Administracji Wojskowej Olega Kipera w serwisie Telegram.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Jak poinformowały władze obwodowe, obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

24 listopada rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek mieszkalny we wsi Smiacz w rejonie Nowogród-Siewierski w obwodzie czernihowskim.

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