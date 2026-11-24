24 listopada rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek mieszkalny we wsi Smiacz w rejonie Nowogród Północny w obwodzie czernihowskim.

W wyniku uderzenia uszkodzony został dach domu, a okna zostały wybite. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Okoliczności ataku są obecnie wyjaśniane.

Źródło: Aleksander Seliverstow, Rada Okręgu Nowogród-Siewierski

Rosyjski ostrzał Zaporoża pochłonął życie mężczyzny.

Rosja przeprowadziła masowany atak na Zaporoże, liczba poszkodowanych wzrosła do 43.

W Zaporożu w wyniku porannych rosyjskich ataków 17 listopada liczba rannych wzrosła do 42 osób, a ofiarami ostrzału padło dwóch lokalnych mieszkańców. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

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