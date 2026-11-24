Rosja uszkodziła budynek szpitala miejskiego w Odessie
W ciągu dnia 24 listopada w wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległ budynek jednej z placówek medycznych miasta.
Informację tę przekazał na Telegramie szef Administracji Obwodowej w Odessie Oleg Kiper.
„W wyniku ostrzału wroga uszkodzony został budynek szpitala miejskiego w Odessie. Wybite zostały okna, uszkodzona została fasada oraz ściany wewnętrzne” – czytamy w komunikacie.
Według informacji podanych przez szefa regionu, w wyniku ataku nie ucierpieli ani pacjenci, ani personel.
Obecnie placówka nadal zapewnia pełną opiekę medyczną — zaznaczył Kiper.
Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, poinformowały władze obwodowe.
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