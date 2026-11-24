Rano 24 listopada rosyjski dron spadł na teren przedszkola w gminie Adżam w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku upadku w budynku placówki uszkodzono okna i drzwi. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Jak podała, dron spadł około godziny szóstej rano. W momencie zdarzenia w przedszkolu nie było dzieci.

W wyniku upadku drona uszkodzonych zostało około 20 okien i cztery drzwi w budynku placówki. Uszkodzeniu uległ również budynek gospodarczy.

Obecnie na miejscu działa specjalna komisja, która bada teren i ustala dokładną liczbę uszkodzeń.

Na razie nie ma innych szczegółów dotyczących skutków rosyjskiego ataku na gminę Adżamską.

Poinformowała o tym sekretarz Rady Gminy Adżam, Ludmiła Krykunenko.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Jak poinformowały władze obwodowe, obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

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