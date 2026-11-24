W niektórych dzielnicach Kramatorska w obwodzie donieckim woda w ogóle nie dociera do mieszkań mieszkańców. Jednocześnie przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie zorganizować jej dostaw do części tych dzielnic ze względu na zagrożenie atakami rosyjskich dronów.

Co wiadomo?

Według niego mieszkańcy Kramatorska otrzymują obecnie około 3000 metrów sześciennych wody dziennie.

„Woda jest dostarczana codziennie, ale nie dociera do wszystkich dzielnic. Zależy to od dzielnic i osad, w których mieszkają ludzie. W niektórych pojawia się codziennie, w innych w ogóle nie ma.

Dlatego do niektórych dzielnic dostarczamy wodę, w innych stoją kolumny z wodą, a w jeszcze innych w ogóle jej nie ma ze względu na sytuację bezpieczeństwa – nikt tam nie jeździ i nie wiemy, jak wygląda tam sytuacja i jak ludzie sobie radzą, nie ma żadnych informacji” – powiedział Jakowenko.

Dyrektor przedsiębiorstwa wodociągowego poinformował, że w mieście dostępne są studnie, punkty poboru wody oraz woda na sprzedaż.

„Ponadto darczyńcy dostarczają wodę, rozdają ją emerytom, a także osobom w trudnej sytuacji materialnej. W miejscach, do których ją dostarczamy, jest jej wystarczająco dużo. A tam, gdzie nie możemy dojechać, oczywiście nie dostarczamy wody i nie wiemy, czy jej wystarczy, czy nie.

Ludzie składają wnioski, a my za każdym razem dzwonimy i informujemy: przyjedziemy czy nie przyjedziemy. Obserwujemy sytuację – czy jest bezpieczna, czy niebezpieczna – i zgodnie z tym harmonogramem jeździmy i wykonujemy te zadania” – wyjaśnił.

Jednocześnie do niektórych rejonów nie ma możliwości dotarcia ze względu na zagrożenie atakami dronów, które polują na ludzi.

O tym w wywiadzie dla RBC-Ukraina powiedział dyrektor Kramatorskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Walentyn Jakowenko.



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