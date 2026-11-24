В некоторых районах Краматорска Донецкой области вода вообще не поступает в дома жителей. При этом Водоканал не может организовать её доставку в часть этих районов из-за угрозы атак российских беспилотников.

Что известно?

По его словам, сейчас в сутки жители Краматорска получают около 3000 кубометров воды.

«Подают каждый день, только она поступает не во все районы. Это зависит от районов и поселков, где живут люди. В некоторых она поступает каждый день, в некоторых — не поступает вовсе.

Поэтому в некоторые районы мы привозим воду, в некоторых районах стоят колонки, а в некоторых районах воды нет вовсе из-за ситуации с безопасностью – туда никто не ездит, и мы не знаем, какая там ситуация и как люди выживают, информации нет», – рассказал Яковенко.

Директор водоканала рассказал, что в городе есть скважины, колонки и покупная вода.

«Еще доноры развозят, пенсионерам раздают, малообеспеченным людям тоже раздают. В тех точках, куда мы доставляем воду, её хватает. А туда, куда не можем, понятно, что туда не доставляем, и там не знаем, хватит ли или не хватит.

Люди собирают заявки, мы каждый раз звоним и говорим: приедем или не приедем. Следим за ситуацией, какая она – безопасная или опасная – и по такому графику ездим и выполняем эти работы», – пояснил он.

В то же время в некоторые районы нет возможности добраться из-за угрозы атак дронов, которые охотятся на людей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко.



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