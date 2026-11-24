在顿涅茨克州克拉马托尔斯克市的某些地区，居民家中完全没有自来水供应。与此同时，由于面临俄罗斯无人机袭击的威胁，自来水公司无法组织向其中部分地区运送自来水。

目前情况如何？

据他介绍，目前克拉马托尔斯克居民每天可获得约3000立方米的供水。

“每天都有供水，只是并非所有区域都能收到。这取决于居民居住的具体区域和村镇。有些地方每天都有水，有些地方则完全没有。

因此，我们向部分地区运送饮用水，部分地区设有供水柱，而另一些地区则因安全形势严峻完全断水——那里无人前往，我们也不清楚当地情况如何、居民如何生存，没有任何相关信息，”雅科文科说道。

自来水公司负责人表示，市内有水井、取水点以及可购买的饮用水。

“此外，捐赠者还会分发饮用水，向退休人员和低收入人群提供。我们送水到的那些地点，水是足够的。 至于无法到达的地方，显然我们无法送水过去，也不清楚那里的水是否够用。

大家提交申请后，我们会每次打电话告知：是否会前往。我们会根据当时的情况——是否安全——来安排行程，并按此计划开展工作，”他解释道。

与此同时，由于存在无人机袭击的威胁——这些无人机专门针对人员进行攻击——因此无法进入某些地区。

克拉马托尔斯克自来水公司总经理瓦伦丁·雅科文科在接受RBC-乌克兰采访时透露了这一情况。



基辅右岸地区开始恢复供水。

在俄罗斯联邦发动袭击后，基辅的供水已部分恢复。

关注我们在