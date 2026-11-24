Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

«Север Ровенской области утром подвергся удару. Враг атаковал энергетические объекты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря оперативной работе энергетиков все абоненты в настоящее время подключены к электроснабжению.

При этом в области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Об этом в Telegram сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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