Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Jak poinformowały władze obwodowe, obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

„Północna część obwodu rówieńskiego znalazła się rano pod ostrzałem. Wróg zaatakował obiekty energetyczne” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, dzięki szybkiej reakcji pracowników sektora energetycznego wszyscy odbiorcy mają obecnie zapewnione zasilanie.

Jednocześnie w obwodzie nadal obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Równie, Oleksandr Kowal.

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