По состоянию на утро 24 ноября в результате российских атак в пяти областях Украины было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей.

«Враг продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро отключены потребители в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения.

В «Укрэнерго» напомнили, что сегодня в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые ограничения:⁠ ⁠для промышленности — графики ограничения мощности;⁠ ⁠для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей).

Актуальные графики отключений необходимо проверять на официальных страницах оператора системы распределения.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

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