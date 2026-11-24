Станом на ранок 24 листопада внаслідок російських атак у п'яти областях України зафіксували знеструмлення споживачів.

"Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження:⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності;⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3,5 черг).

Актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

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