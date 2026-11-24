Według stanu na poranek 24 listopada w wyniku rosyjskich ataków w pięciu obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu do odbiorców.

„Wróg nadal atakuje obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy. W wyniku ostrzałów, według stanu na poranek, odcięte od zasilania są odbiorcy w obwodach żytomierskim, zaporoskim, rówieńskim, charkowskim i czernihowskim” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w obwodzie charkowskim konieczne jest stosowanie awaryjnych wyłączeń.

W Ukenergo przypomniano, że dzisiaj w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe ograniczenia:⁠ ⁠dla przemysłu — harmonogramy ograniczeń mocy;⁠ ⁠dla wszystkich kategorii odbiorców — harmonogramy godzinowych przerw w dostawach (od 0,5 do 3,5 tur).

Aktualne harmonogramy przerw w dostawach należy sprawdzać na oficjalnych stronach operatora systemu dystrybucji.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

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