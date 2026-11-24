W ciągu ostatniej doby, 23 listopada, wojska rosyjskie zaatakowały Charków oraz osiem innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało 21 osób, w tym nastolatki – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

„W Charkowie ostry zespół stresu po doświadczeniu traumatycznych wydarzeń wystąpił u kobiet w wieku 42 i 68 lat; w Lozowie rany odniosli mężczyźni w wieku 60 i 20 lat oraz 70-letnia kobieta, a u kolejnych 8 osób wystąpił ostry zespół stresu; we wsi Ruska Lozowa w gminie Derhaczyw rany odniosły kobiety w wieku 60 i 57 lat oraz 61-letni mężczyzna; w mieście Izium ranna została 77-letnia kobieta, a ostry zespół stresowy wystąpił u 85-letniego mężczyzny i 80-letniej kobiety; w miejscowości Czernihowskie w gminie Lozowa ostrą reakcję na stres odczuli 67-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta” – napisał Sinegubow na swoim kanale w Telegramie.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej Oleg Sinegubow.

W ciągu ostatniej doby, 14 listopada, wojska rosyjskie zaatakowały obwód charkowski przy użyciu różnych rodzajów uzbrojenia. Poszkodowanych zostało 14 osób, w tym czworo dzieci.

1 listopada rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko poinformował, że najwięcej prób rozszerzenia strefy kontroli rosyjskie wojska podejmują na północy obwodu charkowskiego.

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