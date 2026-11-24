Rano 24 listopada armia rosyjska ponownie przeprowadziła atak na Winnicę. W wyniku ataku uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej, przedsiębiorstwo cywilne, trolejbus oraz samochody. Czterech mężczyzn odniosło obrażenia.

„Kolejny atak na Winnicę. Doszło do trafienia w obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzono trolejbus i samochód” – poinformował burmistrz miasta.

Następnie, o godz. 08:43, szefowa obwodowej administracji wojskowej w Winnicy Natalia Zabolotna doprecyzowała, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono przedsiębiorstwo cywilne oraz obiekt infrastruktury energetycznej.

Jak podała, rannych zostało czterech mężczyzn. Wszyscy poszkodowani odnieśli obrażenia o niewielkim stopniu ciężkości.

„Cierpi czterech mężczyzn. Wszyscy odnieśli obrażenia o niewielkim stopniu ciężkości. Trzem udzielono pomocy medycznej na miejscu, jednego hospitalizowano. Uszkodzono również dwa przystanki komunikacji miejskiej, cztery samochody, trolejbus oraz pobliskie budynki. Wszystkie odpowiednie służby pracują nad likwidacją skutków ataku” – dodała Zabolotna.

Na miejscu uderzenia działają odpowiednie służby, które likwidują skutki rosyjskiego ataku.

Informuje o tym burmistrz Winnicy Siergiej Morgunow.

Ponadto w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ostrzelały 24 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku tych ataków, według stanu na poranek 24 listopada, rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci.

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