Утром 24 ноября российская армия вновь нанесла удар по Виннице. В результате атаки были повреждены объект энергетической инфраструктуры, гражданское предприятие, троллейбус и автомобили. Пострадали четверо мужчин.

«Повторная атака на Винницу. Попадение в объект критической инфраструктуры. Повреждены троллейбус и автомобиль», — сообщил мэр города.

Позже, в 08:43, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная уточнила, что в результате российского удара повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры.

По её словам, ранения получили четверо мужчин. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

«Пострадали четверо мужчин. Все получили травмы легкой степени тяжести. Троим оказали медицинскую помощь на месте, одного госпитализировали. Также повреждены две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и прилегающие здания. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», — добавила Заболотная.

На месте удара работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российского нападения.

Об этом сообщает мэр Винницы Сергей Моргунов.

Кроме того, российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области за последние сутки. В результате ударов по состоянию на утро 24 ноября пострадали семь человек, в том числе двое детей.

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