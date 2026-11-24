За прошедшие сутки, 23 ноября, российские войска атаковали Харьков и ещё восемь населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали 21 человек, в том числе подростки, сообщили в областной военной администрации.

«В г. Харькове острую реакцию на стресс перенесли женщины 42 и 68 лет; в г. Лозовая получили ранения мужчины 60 и 20 лет и 70-летняя женщина, еще 8 человек перенесли острую реакцию на стресс; в с. Русская Лозовая Дергачевской общины получили ранения женщины 60 и 57 лет и 61-летний мужчина; в г. Изюм ранена 77-летняя женщина, острую реакцию на стресс получили 85-летний мужчина и 80-летняя женщина; в с. Черниговское Лозовской общины острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и 63-летняя женщина», – написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки 14 ноября российские войска атаковали Харьковскую область различными видами вооружения. Пострадали 14 человек, среди них четверо детей.

1 ноября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что наибольшее количество попыток расширить зону контроля российские войска предпринимают на севере Харьковской области.

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