За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам и сдерживать наступательные действия противника на всех направлениях.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 73 авиаудара, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 7475 дронов-камикадзе и осуществили 1865 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. Из них 17 обстрелов были проведены с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава и техники противника, одному пункту управления беспилотниками и двум артиллерийским системам.

В частности, российским обстрелам подверглись населенные пункты Сумской области: Винторовка, Марчишина Буда, Бачевск, Товстодубовое, Вольная Слобода, Сопич, Харьковка, Кучеровка, Коренок, Шалигино, Яструбщина, Партизанское, Вовковка, Новая Слобода, Горки, Безсаловка, Искровщина, Отруба, Волфино, Павловка, Ободы, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Кияница, Юнаковка, Могрица, Лужки, Храповщина и Нескучное.

Авиаудары были нанесены по Пустогороду и Вакалевщине.

Ситуация на основных направлениях фронта

Северо-Слобожанское и Курское направления

За прошедшие сутки российские войска совершили три атаки, нанесли пять авиационных ударов, применив 11 управляемых авиационных бомб, а также провели 106 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов. Шесть из них были осуществлены с применением реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Украинские подразделения отразили одну атаку противника в районе Охримовки.

Лиманское направление

Российские оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону. Всего они провели четыре атаки в районах Зеленой Долины и Заречного, а также в направлении Лимана.

Славянское направление

Противник совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Диброва и Ямполь.

Константиновское направление

На этом участке фронта зафиксировано 18 атак российских войск.

Захватчики пытались наступать в районах Константиновки, Долгой Балки и Вольного, а также продвигались в направлении Осикового, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Кучерового Яра.

Покровское направление

Российские войска совершили 15 атак, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Черниговка, Доброполье, Новогришино, Васильевка, Мирное и Молодецкое, а также в направлении Сергеевки.

Гуляйпольское направление

На этом участке фронта оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских защитников.

Противник пытался продвинуться в направлении Егоровки, Нового Запорожья и Рождественки, а также атаковал в районах Доброполья, Воздвижевки, Гуляйпольского и Чаривного.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали еще 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая горячая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

За прошедшие сутки, 21 ноября, российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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