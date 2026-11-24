По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники уничтожили ещё 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:

личного состава – около 1 641 489 (+1 848) человек;

танков – 12 493 (+1);

боевых бронированных машин – 25 952 (+11);

артиллерийских систем – 52 786 (+55);

РСЗО – 2 301 (+3);

средств ПВО – 1 769 (+1);

самолетов – 452;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 3 217 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 619 416 (+1 154);

крылатых ракет – 5 278;

кораблей/катеров – 36 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 179 084 (+371);

специальной техники – 4 932.

Источник: Генштаб

На фронте зафиксировано 123 столкновения, самая напряжённая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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