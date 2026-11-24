Генеральный штаб обновил данные о потерях России: ВСУ за сутки уничтожили 1848 оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники уничтожили ещё 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 641 489 (+1 848) человек;
- танков – 12 493 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 952 (+11);
- артиллерийских систем – 52 786 (+55);
- РСЗО – 2 301 (+3);
- средств ПВО – 1 769 (+1);
- самолетов – 452;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 3 217 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 619 416 (+1 154);
- крылатых ракет – 5 278;
- кораблей/катеров – 36 (+1);
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 179 084 (+371);
- специальной техники – 4 932.
Источник: Генштаб
На фронте зафиксировано 123 столкновения, самая напряжённая ситуация — на Константиновском направлении.
На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.
За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.