Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji: Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu doby 1848 okupantów
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy RF. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 24 listopada:
- personel – około 1 641 489 (+1 848) osób;
- czołgów – 12 493 (+1);
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 952 (+11);
- systemów artyleryjskich – 52 786 (+55);
- systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału – 2 301 (+3);
- środki obrony przeciwlotniczej – 1 769 (+1);
- samolotów – 452;
- śmigłowce – 356;
- naziemne systemy robotyczne – 3 217 (+4);
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 619 416 (+1 154);
- pocisków skrzydłowych – 5 278;
- okrętów/łodzi – 36 (+1);
- łodzi podwodnych – 2;
- pojazdy i cysterny – 179 084 (+371);
- technika specjalistyczna – 4 932.
Źródło: Sztab Generalny
Na froncie odnotowano 123 starcia, najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.
W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, najgorętsza sytuacja panowała na dwóch kierunkach.
W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Łącznie od początku pełnej inwazji straty w szeregach Rosji, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.