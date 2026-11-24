Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy RF. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 24 listopada:

personel – około 1 641 489 (+1 848) osób;

czołgów – 12 493 (+1);

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 952 (+11);

systemów artyleryjskich – 52 786 (+55);

systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału – 2 301 (+3);

środki obrony przeciwlotniczej – 1 769 (+1);

samolotów – 452;

śmigłowce – 356;

naziemne systemy robotyczne – 3 217 (+4);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 619 416 (+1 154);

pocisków skrzydłowych – 5 278;

okrętów/łodzi – 36 (+1);

łodzi podwodnych – 2;

pojazdy i cysterny – 179 084 (+371);

technika specjalistyczna – 4 932.

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie odnotowano 123 starcia, najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, najgorętsza sytuacja panowała na dwóch kierunkach.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Łącznie od początku pełnej inwazji straty w szeregach Rosji, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

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