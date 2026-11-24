W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały dronami trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego. W Pawłogrodzie w wyniku ataku rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat.

„W Pawłogradzie wybuchł pożar. Poszkodowani to mężczyźni w wieku 29 i 36 lat. Są oni leczeni ambulatoryjnie” – zaznaczył szef administracji obwodowej.

Według Aleksandra Ganzhy rosyjskie wojska zaatakowały dronami rejon Pawlohradzki, Samarowski i Nikopolski.

W gminie Piszczańskiej w rejonie Samarowskim w wyniku ataku uszkodzono magazyny.

W rejonie nikopolskim atakowi uległy Nikopol oraz gmina Marganetsk.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza w porannym komunikacie z 24 listopada.

Po nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże 24 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 32 osób, w tym czterech dzieci. Poinformował o tym szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Dwie osoby odniosły rany w wyniku rosyjskiego ataku na Izium.

W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kresczatyka.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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