Российские войска ночью 24 ноября нанесли удары беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В Павлограде в результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет.

«В Павлограде возник пожар. Пострадали мужчины 29 и 36 лет. Они проходят амбулаторное лечение», — отметил глава ОГА.

По словам Александра Ганжи, российские войска атаковали беспилотниками Павлоградский, Самаровский и Никопольский районы.

В Песчанской общине Самаровского района в результате удара повреждены складские помещения.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Марганецкая община.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в утреннем сводке 24 ноября.

После ночного российского удара по Запорожью 24 ноября число пострадавших увеличилось до 32 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Двое человек получили ранения в результате российского удара по Изюму.

В Киеве российский дрон повредил популярную пиццерию возле Крещатика.

Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

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