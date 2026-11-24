Россия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области, ранены двое мужчин
Российские войска ночью 24 ноября нанесли удары беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В Павлограде в результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет.
«В Павлограде возник пожар. Пострадали мужчины 29 и 36 лет. Они проходят амбулаторное лечение», — отметил глава ОГА.
По словам Александра Ганжи, российские войска атаковали беспилотниками Павлоградский, Самаровский и Никопольский районы.
В Песчанской общине Самаровского района в результате удара повреждены складские помещения.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Марганецкая община.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в утреннем сводке 24 ноября.
После ночного российского удара по Запорожью 24 ноября число пострадавших увеличилось до 32 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.
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