Российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области за последние сутки. В результате ударов по состоянию на утро 24 ноября пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Россияне применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, минометы и артиллерию.

В Глуховской общине в результате ударов вражеских беспилотников пострадали 16-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 42 и 52 лет.

В Шосткинской общине в результате удара БПЛА пострадали 9-летний ребенок и 56-летняя женщина, у которой диагностировали острую стрессовую реакцию.

В Середино-Будской общине российский дрон попал в аптеку. Пострадали 69-летний мужчина и 55-летняя женщина.

По каждому факту следователи возбудили уголовные дела по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ранее стало известно, что российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 пострадали.

Двое человек получили ранения в результате российского удара по Изюму.

В Киеве российский дрон повредил популярную пиццерию возле Крещатика.

Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

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