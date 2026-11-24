Сообщения о якобы прорыве украинскими войсками границы РФ и захвате населенного пункта в Курской области не соответствуют действительности. Об этом 23 ноября заявили в восьмом корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«В последние дни социальные сети, а за ними и СМИ, распространяют заголовки вроде «ВСУ прорвали границу РФ и взяли под контроль населенный пункт в Курской области». При этом ссылаются на публикацию американского Института изучения войны (ISW). Но сам ISW в своём сообщении указывает, что эти данные не свидетельствуют о возобновлении украинской операции в Курской области», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что бои вдоль границы в Сумской области продолжаются ежедневно. По их словам, информацию об улучшении тактического положения на одном из участков фронта неверно истолковали. В то же время они подчеркнули, что это не свидетельствует о проведении операции или наступления в зоне ответственности восьмого корпуса ДШВ на северо-слобожанском направлении.

«Мы не комментируем передвижение войск. Любой комментарий, подтверждающий или опровергающий, может дать противнику информацию, которую он использует против наших бойцов. Если Силы обороны Украины проводят операцию, о ней сообщают тогда и в том объеме, которые гарантируют безопасность людей и результат. Громкая «победа» из анонимного канала вредит так же, как и «предательство». Она порождает неоправданные ожидания, которые приводят к разочарованию. У нас достаточно реальных результатов на поле боя, чтобы не выдумывать операций, которых нет», — добавляется в заявлении.

Генштаб обновил данные о потерях России: ВСУ за сутки уничтожили 1848 оккупантов.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая горячая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины еще около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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