Doniesienia o rzekomym przekroczeniu przez wojska ukraińskie granicy z Federacją Rosyjską oraz zajęciu miejscowości w obwodzie kurskim są niezgodne z prawdą. Takie oświadczenie wydał 23 listopada 8. korpus Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

„W ostatnich dniach w mediach społecznościowych, a w ślad za nimi również w mediach, pojawiają się nagłówki w stylu: »Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) przedarły się przez granicę z Rosją i przejęły kontrolę nad miejscowością w obwodzie kurskim«. Odwołują się przy tym do publikacji amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Jednak sam ISW w swoim komunikacie wskazuje, że dane te nie świadczą o wznowieniu ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim” – czytamy w komunikacie.

Wojskowi zaznaczyli, że walki wzdłuż granicy w obwodzie sumskim trwają codziennie. Według nich informacje o poprawie sytuacji taktycznej na jednym z odcinków frontu zostały błędnie zinterpretowane. Jednocześnie podkreślili, że nie świadczy to o prowadzeniu operacji ani ofensywy w strefie odpowiedzialności 8. korpusu Sił Specjalnych na kierunku północno-słobożańskim.

„Nie komentujemy ruchów wojsk. Każdy komentarz, który potwierdza lub zaprzecza, może dostarczyć przeciwnikowi informacji, które wykorzysta on przeciwko naszym żołnierzom. Jeśli Siły Obronne Ukrainy prowadzą operację, informują o niej w odpowiednim czasie i w takim zakresie, jaki gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i wynik. Głośne „zwycięstwo” z anonimowego kanału szkodzi tak samo jak „zdrada”. Budzi ona nieuzasadnione oczekiwania, które prowadzą do rozczarowania. Mamy wystarczająco dużo rzeczywistych wyników na polu bitwy, by nie wymyślać operacji, których nie ma” – dodano w oświadczeniu.

Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji: Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły w ciągu doby 1848 okupantów.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja panowała na kierunku Kostiantynówskim.

Na froncie w ciągu doby doszło do 149 starć, najgorętsza sytuacja miała miejsce na dwóch kierunkach.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty w szeregach Rosji, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

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