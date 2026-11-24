W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Zaporoże. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejne 22 odniosły rany – poinformował pełniący obowiązki szefa Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

„Dwie osoby zginęły, a kolejne 22 odniosły rany. Wśród rannych są dwoje dzieci w wieku sześciu i 16 lat” – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że wszystkim rannym udzielono pomocy medycznej.

Źródło: Michaił Semikin

Dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na Izium.

W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kresczatyka.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Od wieczora Rosjanie ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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