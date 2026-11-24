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Повідомлення про нібито прорив українськими військами кордону РФ та захоплення населеного пункту в Курській області не відповідають дійсності. Про це 23 листопада заявили у восьмому корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Останніми днями соцмережі, а за ними і медіа, поширюють заголовки на кшталт «ЗСУ прорвали кордон РФ і взяли під контроль населений пункт у Курській області». При цьому, посилаються на публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW). Але сам ISW у своєму повідомленні вказує, що ці дані не свідчать про відновлення української операції на Курщині», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. За їхніми словами, інформацію про поліпшення тактичного положення на одній із ділянок фронту неправильно витлумачили. Водночас вони наголосили, що це не свідчить про проведення операції чи наступу в смузі відповідальності восьмого корпусу ДШВ на північно-слобожанському напрямку.

«Ми не коментуємо рух військ. Будь-який коментар, який підтверджує чи спростовує, може дати противнику інформацію, яку він використає проти наших бійців. Якщо Сили оборони України проводять операцію, про неї повідомляють тоді і в тому обсязі, які гарантують безпеку людей і результат. Гучна «перемога» з анонімного каналу шкодить, так само як «зрада». Вона породжує невиправдані очікування, які призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає», – додається у заяві.

Генштаб оновив втрати Росії: ЗСУ за добу знищили 1848 окупантів.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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