关于乌克兰军队据称突破俄罗斯边境并占领库尔斯克州某居民点的报道与事实不符。乌克兰武装部队空降突击部队第八军团于11月23日就此发表声明。

“近日，社交媒体以及随后跟进的媒体纷纷传播诸如‘乌克兰武装部队突破俄罗斯边境并控制了库尔斯克州某居民点’之类的标题。 这些报道援引了美国战争研究所（ISW）的一份报告。但ISW在自己的通报中指出，这些数据并不能证明乌克兰在库尔斯克地区的军事行动已重启，”通报中写道。

军方指出，苏梅尔州边境沿线的战斗每天都在持续。据他们称，关于前线某一段战术态势有所改善的信息被误读了。 与此同时，他们强调，这并不意味着在北斯洛博扎纳方向第8空降军责任区内正在开展军事行动或发起进攻。

“我们不评论部队调动。任何予以证实或否认的评论，都可能向敌人提供情报，而敌人会利用这些情报来对付我们的战士。 如果乌克兰国防军正在开展行动，相关通报将在确保人员安全和行动成果的前提下适时发布。来自匿名渠道的所谓‘大捷’与‘叛国’言论同样有害。 这会引发不切实际的期望，进而导致失望。我们在战场上已取得足够的实际战果，无需编造根本不存在的行动，”声明中补充道。

总参谋部更新了俄罗斯的伤亡数据：乌克兰武装部队在过去24小时内消灭了1848名侵略者。

前线共记录到123起交火事件，局势最为紧张的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基方向。

过去24小时内前线共发生149次交火，其中两个方向战况最为激烈。

在11月21日过去的一天里，俄罗斯军队在对乌克兰的战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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