总参谋部更新了俄罗斯的伤亡数据：乌克兰武装部队在过去24小时内消灭了1848名入侵者
据乌克兰武装部队总参谋部消息，在过去24小时内（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。
截至11月24日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：
- 人员——约1 641 489人（+1 848人）；
- 坦克——12 493辆（+1）；
- 装甲战斗车——25 952辆（+11）；
- 火炮系统——52 786门（+55）；
- 多管火箭炮系统——2 301（+3）；
- 防空武器——1 769（+1）；
- 飞机——452架；
- 直升机——356架；
- 地面机器人系统——3 217 (+4)；
- 作战-战术级无人机——619 416架（+1 154）；
- 巡航导弹——5 278；
- 舰船/快艇——36艘（+1）；
- 潜艇——2艘；
- 汽车及油罐车——179 084辆（+371）；
- 特种装备——4 932。
来源：总参谋部
前线共记录到123起交火事件，局势最为紧张的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基方向。
过去24小时内，前线共发生149起交火事件，其中两个方向的战况最为激烈。
在11月21日过去的一天里，俄罗斯军队在对乌克兰的战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。