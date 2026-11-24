据乌克兰武装部队总参谋部消息，在过去24小时内（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。

截至11月24日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 641 489人（+1 848人）；

坦克——12 493辆（+1）；

装甲战斗车——25 952辆（+11）；

火炮系统——52 786门（+55）；

多管火箭炮系统——2 301（+3）；

防空武器——1 769（+1）；

飞机——452架；

直升机——356架；

地面机器人系统——3 217 (+4)；

作战-战术级无人机——619 416架（+1 154）；

巡航导弹——5 278；

舰船/快艇——36艘（+1）；

潜艇——2艘；

汽车及油罐车——179 084辆（+371）；

特种装备——4 932。

来源：总参谋部

前线共记录到123起交火事件，局势最为紧张的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基方向。

过去24小时内，前线共发生149起交火事件，其中两个方向的战况最为激烈。

在11月21日过去的一天里，俄罗斯军队在对乌克兰的战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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