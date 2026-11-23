W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

„Szczerze dzielę się z wami wszystkim: zarówno sukcesami, występami, jak i trudnymi chwilami. Dzisiaj jednym z nich jest atak na „Vatrę”. Naszą restaurację w centrum Kijowa. Dziękuję Bogu, że nie było tam ludzi” – napisała na Instagram Stories właścicielka i dyrektor generalna firmy GastroFamily, do której należy restauracja „Vatra”, Olena Borysowa.

Lokal „Vatra” przy ulicy Architekta Gorodeckiego został otwarty w maju 2017 roku.

W poniedziałek, 23 listopada, o godz. 21:53 w Kijowie i szeregu obwodów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia użyciem rosyjskich dronów bojowych, o czym poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. Był to piąty alarm powietrzny w stolicy w ciągu doby, podczas którego w mieście ogłoszono żółty poziom zagrożenia.

W Kijowie liczba ofiar serii ataków rosyjskich dronów bojowych w poniedziałek, 23 listopada, wzrosła do sześciu. Epicentrum uderzeń stanowiły centralne dzielnice stolicy – Podilski i Pecherski, a skutki wrogich ataków odnotowano również w dzielnicach Sviatoshynski i Holosiivski.