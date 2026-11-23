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У Києві до шести зросла кількість постраждалих унаслідок серії атак російських ударних безпілотників у понеділок, 23 листопада. Епіцентром влучань стали центральні райони столиці — Подільський та Печерський, також наслідки ворожих ударів зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах міста.

За уточненими даними станом на 17:45, п’ятеро людей зазнали поранень у Печерському районі та ще одна — у Голосіївському; серед травмованих є 32-річний іноземець, у потерпілих діагностували черепно-мозкові травми й осколкові поранення.

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.

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