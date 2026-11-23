W Kijowie liczba osób poszkodowanych w wyniku serii ataków rosyjskich dronów bojowych w poniedziałek, 23 listopada, wzrosła do sześciu. Epicentrum ataków stanowiły centralne dzielnice stolicy — Podilski i Pecherski, a skutki wrogich uderzeń odnotowano również w dzielnicach Sviatoshynski i Holosiivski.

Według zaktualizowanych danych na godz. 17:45 pięć osób odniosło obrażenia w dzielnicy Pecherska, a kolejna osoba – w dzielnicy Holosiivska; wśród rannych znajduje się 32-letni obcokrajowiec; u poszkodowanych zdiagnozowano urazy czaszkowo-mózgowe oraz rany od odłamków.

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Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Miejskiej w Kijowie śledczy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Kijowie i obwodzie kijowskim wszczęli dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej zbrodni wojennej (cz. 1 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Źródło: służba prasowa Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podilskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podilskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego rannych zostało trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani przez lekarzy.

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