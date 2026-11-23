В Киеве число пострадавших в результате серии атак российских ударных беспилотников в понедельник, 23 ноября, возросло до шести. Эпицентром ударов стали центральные районы столицы — Подольский и Печерский, также последствия вражеских ударов зафиксировали в Святошинском и Голосеевском районах города.

По уточненным данным на 17:45, пять человек получили ранения в Печерском районе и еще один — в Голосеевском; среди пострадавших — 32-летний иностранец, у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по факту совершения военнослужащими РФ военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

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