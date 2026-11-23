В Подольском районе Киева 23 ноября зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу шестиэтажного жилого дома.

Также стало известно, что движение транспорта временно перекрыто на улице Архитектора Городецкого (от перекрестка с улицей Крещатик до перекрестка с улицей Заньковецкой).

Источник: мэр города Кличко

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Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Напомним, в Вишневом возросло число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

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