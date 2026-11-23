23 listopada w dzielnicy Podil w Kijowie odnotowano uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w dach sześciopiętrowego budynku mieszkalnego.

Ponadto poinformowano, że ruch drogowy został tymczasowo wstrzymany na ulicy Architekta Gorodeckiego (od skrzyżowania z ulicą Kreszczatyk do skrzyżowania z ulicą Zankowecką).

Źródło: burmistrz miasta Kliczko

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Podczas porannego ataku 23 listopada szczątki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podilskiej i Sviatoshynskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podilskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wisznowe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

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