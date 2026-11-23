На строительстве линии метрополитена в Виноградарь завершили строительство туннеля под проспектом Европейского Союза, где на данный момент выполнено около 80 % запланированного объема работ и продолжается прокладка инженерных сетей.

В частности, там прокладывают дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию и систему водоотведения, а также переносят водопроводные и тепловые сети, газопроводы различного давления, высоковольтные кабельные линии и кабельную канализацию связи.

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На участках, где перенос коммуникаций уже завершен, дорожные бригады компании Autostrada приступили к обновлению проезжей части и тротуаров — на проспекте Европейского Союза со стороны проспекта Свободы снимают старый асфальт и заменяют слои дорожного основания. Параллельно методом микротуннелирования с использованием комплекса NIKA уже построено 460 метров из 750 запланированных для нового коллектора дождевой канализации.

Кроме того, на площадке продолжается монтаж узлов и систем нового туннелепроходческого щита «Виктория» от немецкой компании Herrenknecht, для которого уже завезли более 70% оборудования; после сборки и пуско-наладки комплекс приступит к проходке левого перегоночного туннеля между станциями «Сирец» и «Мостицкая». Работы на проспекте Европейского Союза ведутся круглосуточно, чтобы завершить основной этап и возобновить движение транспорта до Рождества.

Источник: компания Autostrada.

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