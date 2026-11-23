在维诺格拉达尔地铁线路的建设工地上，位于欧盟大道下的隧道已竣工，目前该段工程已完成计划工作量的约80%，工程管线铺设工作正在进行中。

具体而言，该处正在铺设雨水和生活污水管道及排水系统，同时正在迁移自来水和供热管网、不同压力的燃气管道、高压电缆线路以及通信电缆管道。

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在已完成管线迁移的路段， Autostrada公司的道路施工队已开始对车行道和人行道进行翻新——在欧洲联盟大道靠近自由大道一侧，正在铲除旧沥青并更换路基层。 与此同时，利用NIKA设备组采用微隧道施工法，已建成计划中750米新雨水收集管道中的460米。

此外，施工现场正在对德国赫伦克内希特公司（Herrenknecht）的新型隧道掘进机“维多利亚”号进行部件和系统的安装，目前已运抵超过70%的设备； 该设备组装并调试完成后，将开始在“西雷茨”站与“莫斯蒂茨卡”站之间掘进左线隧道。 欧洲联盟大道上的施工正全天候进行，以确保在圣诞节前完成主要阶段的工程并恢复交通。

来源：Autostrada公司。

维诺格拉达尔地铁线建设仍在继续：基辅市国家行政管理局否认了停工传闻。

维诺格拉达尔地铁线最早将于2027年投入运营。

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